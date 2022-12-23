Kahramanmaraş’ta görev yapan gazetecilerin gelişimlerine katkıda bulunmak ve başarılı çalışmaları özendirip ödüllendirmek amacıyla bu yıl ilki gerçekleştirilen yarışma, “haber", “fotoğraf", “görüntü", "tv programı", “tasarım", "köşe yazarı", "spor haberi" ve “internet portalı” alanında planlandı.

Yarışma, Kahramanmaraş ve ilçelerindeki basın-yayın organlarında çalışan gazetecilerin 01 Ocak 2022 -31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki çalışmalarını kapsayacak.

Adayların çalışmalarını 5 Ocak Perşembe günü saat 17.30'a kadar Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti’nin ilgili e-posta adresine göndermesi gerekiyor.

14 Ocak’ta düzenlenecek ödül töreniyle 8 dalda 24 ödülün sahibini bulacağı organizasyon kapsamında ayrıca KMAGC ve jüri özel ödülleri de verilecek.

Gazeteciliğin ülkedeki en kutsal mesleklerden biri olduğunu belirten Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Ercüment Kuzu, toplumun haber alma hakkı için zor şartlarda çalışan meslektaşlarının kıymetli eserlerine katkı sunmak amacıyla başlattıkları yarışmanın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Kuzu, kentte çalışan meslektaşlarının yarışmaya büyük ilgi göstereceğini belirterek, eserleriyle yarışacak gazetecilere başarılar diledi.