Kahramanmaraş’ta görev yapan gazetecilerin gelişimlerine katkıda bulunmak ve başarılı çalışmaları özendirip ödüllendirmek amacıyla bu yıl ilki gerçekleştirilen yarışma, “haber", “fotoğraf", “görüntü", "tv programı", “tasarım", "köşe yazarı", "spor haberi" ve “internet portalı” alanında planlandı.

Yarışma, Kahramanmaraş ve ilçelerindeki basın-yayın organlarında çalışan gazetecilerin 01 Ocak 2022 -31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki haberlerini kapsayan çalışmalar için bugün Kervanhan’da jüri üyelerine çalışmalar sunuldu.

Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Ercüment Kuzu, yaptığı açıklama da “jüri üyelerimiz ile bugün toplandık ve derece elde edecek gazetecilerimizin değerlendirmeleri yapıldı. İnşallah bugün çıkacak sonuçlarla birlikte 14 Ocak Cumartesi günü yapacağımız Gala Gecesinde ödülleri takdim edilecek” diye konuştu.