Kahramanmaraş’ta kar altında zorlu hayat mücadelesi!
Bölgenin kış turizmi denildiğinde akla gelen ilk adreslerden biri olan Yedikuyular Kayak Merkezi, beyaza bürünen pistler ve eşsiz manzarası ile hem Kahramanmaraşlıların hem de çevre illerden gelen ziyaretçilerin önemli buluşma noktası olmaya devam ediyor.

Şehir merkezine sadece 13 kilometre uzaklıkta olan ve 2 bin 300 metre rakımda yer alan modern tesis, hafta sonu kayakseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Kahramanmaraş’ın kültürel kimliği, doğa ve spor etkinlikleriyle birleşerek şehir imajına olumlu katkı sağlayan tesis, yine vatandaşlardan tam not aldı.

Beyazın Büyüsü Yedikuyular’da!

Modern sosyal tesisleri, eğlenceli pistleri, bungalovları ve daha birçok alanı ile misafirlerin keyifli vakit geçirme ortamı olan Yedikuyular, karın ve doğanın büyülü mekânı olmaya devam ediyor.

Beyaza bürünen pistler ve eşsiz dağ manzarası eşliğinde ziyaretçiler, hafta sonunu Yedikuyular’da geçirmenin keyfini yaşadı. Kayak ve snowboard tutkunları pistlerde adrenalin dolu anlar yaşarken, kızak ve ATV safari gibi alternatif etkinlikler de büyük ilgi gördü.

Aileler İçin Güvenli ve Eğlenceli Ortam

Her yaş grubuna hitap eden aktiviteler sayesinde aileler çocukları ile birlikte karın ve temiz havanın tadını çıkartırken, spor tutkunları ise doğa ile baş başa kalarak Yedikuyular’ın sunduğu olanaklarla hafta sonunun keyfini yaşadı.

Vatandaşlardan Tam Not

Uzun yıllardır Kanada’da yaşayan ve yakın tarihte Türkiye’ye yerleştiğini ifade eden Fatih Bayrak, “Uzun yıllardır Kanada’daydım ve 1 yıldır Türkiye’de yaşıyorum. Çok güzel bir aktivite alanı ve Kanada’da bulamadığımız fırsatları burada buluyoruz ve hemen hemen her gün de buraya geliyoruz. Yedikuyular Kayak Merkezi’ne herkesi bekliyoruz” dedi.

Ailesi ile Yedikuyular’da keyifli vakit geçirdiğini söyleyen Yaren Ebrar Tavşan ise, “Çok memnun kaldım, çok eğlenceli ve günüm çok güzel geçti” ifadelerini kullandı.