Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu’nda her yaştan vatandaşa yönelik kültür ve sanat programlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, “Gizemli Yolculuk” isimli gösteriyi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde çocuklarla buluşturdu.
İki seans halinde minik seyircilerin karşısına çıkan tiyatro, çocuklar ve ailelerden yoğun ilgi gördü. Büyük ilgi gören gösteride minik izleyiciler sahnedeki renkli kostümler ve hareketli performanslarla adeta büyülendi.
Oyunun sürükleyici hikâyesi, çocukları hayal dolu bir serüvene davet ederken; eğlenceli anlatımı sayesinde aileler de keyifli anlar yaşadı. Çocukların kültürel gelişimine katkı sunmayı amaçlayan etkinlik, aynı zamanda tatil döneminde ailelerin birlikte kaliteli vakit geçirmesine olanak sağladı.