Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, sezonun en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan “Deliriyorum Haberin Olsun” adlı komedi oyununa ev sahipliği yaptı. Salonun tamamen dolduğu gecede, Kahramanmaraşlı tiyatroseverler kahkaha dolu ve keyifli anlar yaşadı.

Uzman Psikolog Necip karakteri üzerinden ilerleyen oyun, danışanlarıyla yaşadığı sıra dışı, ilginç ve bir o kadar da komik olayları sahneye taşıdı. Psikoloji dünyasının günlük yaşamla iç içe geçen yönlerini mizahi bir dille ele alan yapım, izleyicilere hem düşündüren hem de güldüren bir deneyim sundu.

Oyunda yer alan esprili diyaloglar, güçlü oyunculuk performansları ve akıcı hikâye yapısı, seyircilerden tam not aldı. Sahnedeki enerjinin salona yansıdığı gösteri boyunca izleyiciler kahkahalara boğulurken, oyunun temposu ve sürükleyici anlatımı dikkat çekti.

Gösteri sonunda salonu dolduran sanatseverler, uzun süre alkışlarla oyuncuları selamladı. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren tiyatroseverler, böylesine nitelikli kültür ve sanat etkinliklerinin şehirde düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Katılımcılar, Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu’nun her yaştan vatandaşa hitap eden içerikleriyle şehrin sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.