Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, sezonun en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan “Deliriyorum Haberin Olsun” adlı komedi oyununa ev sahipliği yaptı. Salonun tamamen dolduğu gecede, Kahramanmaraşlı tiyatroseverler kahkaha dolu ve keyifli anlar yaşadı.

Elbistan’daki feci kazada karar açıklandı: Sürücüye 15 yıl hapis cezası verildi
Elbistan’daki feci kazada karar açıklandı: Sürücüye 15 yıl hapis cezası verildi
İçeriği Görüntüle

A17Fcf7E 5B31 4E02 8A5A E0F82E5180F7

Uzman Psikolog Necip karakteri üzerinden ilerleyen oyun, danışanlarıyla yaşadığı sıra dışı, ilginç ve bir o kadar da komik olayları sahneye taşıdı. Psikoloji dünyasının günlük yaşamla iç içe geçen yönlerini mizahi bir dille ele alan yapım, izleyicilere hem düşündüren hem de güldüren bir deneyim sundu.

13804C62 1B5B 44Cd 9305 93Bfa5575D7A

Oyunda yer alan esprili diyaloglar, güçlü oyunculuk performansları ve akıcı hikâye yapısı, seyircilerden tam not aldı. Sahnedeki enerjinin salona yansıdığı gösteri boyunca izleyiciler kahkahalara boğulurken, oyunun temposu ve sürükleyici anlatımı dikkat çekti.

E6424C50 11Ac 4204 974D 9959F2961F23

Gösteri sonunda salonu dolduran sanatseverler, uzun süre alkışlarla oyuncuları selamladı. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren tiyatroseverler, böylesine nitelikli kültür ve sanat etkinliklerinin şehirde düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

2F1743B9 9014 47F5 84Aa B271B2692D34

Katılımcılar, Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu’nun her yaştan vatandaşa hitap eden içerikleriyle şehrin sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.