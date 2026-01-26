Kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı yüksek kesimlerde, vatandaşlar hayvanlarını beslemek için ahırlara ulaşmakta güçlük çekiyor.



Kentin özellikle kuzey ilçelerinde ve yüksek rakımlı mahallelerinde birkaç gündür aralıksız süren yağış, yerleşim yerlerini beyaz örtüyle kapladı. Günlük yaşamın durma noktasına geldiği kırsalda, geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar büyük sorun yaşıyor.

Ahırların kapısına kadar dayanan kar kütleleri nedeniyle dışarı çıkamayan hayvanlar için besiciler, ellerinde küreklerle yol açmaya çalışıyor.

Yaşadıkları zorluğu kayıt altına alan bölge sakinleri, paylaştıkları videolarda durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.