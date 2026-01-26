Program kapsamında istihdam edilecek kişiler, kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinin desteklenmesi çalışmalarında görev alacak. Böylece hem iş arayan vatandaşlara geçici istihdam imkânı sağlanacak hem de kamu hizmetlerinin sürekliliğine katkı sunulacak.

Başvurular 5 Gün Sürecek

İUP programına başvurular, 26 Ocak – 30 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden, ALO 170 hattı aracılığıyla ya da İŞKUR e-şube sistemi (İŞKUR İUP) üzerinden gerçekleştirebilecek.

Katılımcılar Liste Yöntemiyle Belirlenecek

Programa katılacak 270 kişi, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü uygulanacak liste yöntemiyle belirlenecek. Seçim sürecinin ardından hak kazanan adaylar, 9 Şubat 2026 tarihinde göreve başlayacak.

Program 10 Ay Sürecek

İşgücü Uyum Programı, 9 Şubat 2026’da başlayacak ve 30 Kasım 2026 tarihine kadar devam edecek. Yaklaşık 10 ay sürecek programın, Kahramanmaraş’ta istihdama ve kamu hizmetlerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Yetkililer, başvuru yapmak isteyen vatandaşların belirtilen tarihleri kaçırmamaları ve başvurularını resmi kanallar üzerinden yapmaları konusunda uyarıda bulundu.