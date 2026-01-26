Meteorolojik değerlendirmelere göre salı akşam saatlerinden çarşamba akşamına kadar aralıklı yağışlar görülebilir. Yağışların alçak kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olması bekleniyor. İl merkezinde ise sıcaklık sınırda seyredeceğinden, özellikle kuzey çevre yoluna yakın bölgeler ve yüksek mahallelerde, kısa süreli sulu kar ve yer yer kara dönen yağışlar görülebileceği bildirildi.

Asıl Kar Ay Sonunda

Yetkililer, 30-31 Ocak tarihlerinde daha etkili bir sistemin Kahramanmaraş’ı etkileme ihtimaline dikkat çekti. Bu sistemle birlikte özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Mevcut kar örtüsünün üzerine yer yer 50 ila 100 santimetre, hatta daha fazla kar birikimi oluşabileceği tahmin ediliyor.

En Fazla Kar Beklenen Bölgeler

Kar yağışının özellikle Andırın Geben çevresi başta olmak üzere Tekir, Ilıca, Çağlayancerit, Engizek, Uludaz, Yavşan, Yedikuyular Kayak Merkezi, Milcan ve Bertiz’in doğu kesimlerinde daha yoğun olması bekleniyor.

Elbistan ve Afşin çevresinde ise yağış miktarının diğer bölgelere göre daha düşük olacağı öngörülüyor.

Çığ Riskine Dikkat

Önümüzdeki günlerde çığ riskinin yüksek olduğu vurgulandı. Özellikle Yedikuyular Kılağlı inişi, Çağlayancerit Öksüz Dağı, Göksun Püren Geçidi, Berit Dağı ve Binboğa Dağı çevresi riskli bölgeler arasında gösterildi. Ayrıca kırsal mahallelerde eğimli ve bitki örtüsünün seyrek olduğu yamaçlarda da dikkatli olunması istendi.