Kahramanmaraş’ta 26 Ocak 2026 Pazartesi günü hava genel olarak parçalı bulutlu geçiyor. Sabah saatlerinde özellikle alçak kesimler ve ova tabanlarında yer yer yoğun sis ve buzlanma etkili olurken, sürücüler ve vatandaşların dikkatli olması istendi.

Hava sıcaklıklarının gün içinde bir miktar artmasıyla birlikte sisin etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ancak Göksun ve Elbistan başta olmak üzere ova tabanları ve vadi içlerinde, zeminin çok soğuk, üst seviyelerin ise daha sıcak olması nedeniyle sisin daha uzun süre kalabileceği ifade ediliyor.

Salı ve Çarşamba Yağışlı

Meteorolojik değerlendirmelere göre salı akşam saatlerinden çarşamba akşamına kadar aralıklı yağışlar görülebilir. Yağışların alçak kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olması bekleniyor. İl merkezinde ise sıcaklık sınırda seyredeceğinden, özellikle kuzey çevre yoluna yakın bölgeler ve yüksek mahallelerde, kısa süreli sulu kar ve yer yer kara dönen yağışlar görülebileceği bildirildi.

Yapılan değerlendirmelere göre yağışların; şehir merkezi ile güney ilçelerde yağmur , Andırın’da karla karışık yağmur , rakımı yüksek kesimlerde ise kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Tekir, Yedikuyular, Ahır Dağı ile kuzey ilçelerde yağışların büyük oranda kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

İlçelere Göre Sıcaklıklar

Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Pazarcık: 7 – 10 °C

Göksun, Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak: 1 – 5 °C

Çağlayancerit: 7 °C

Andırın: 7 °C

Rüzgârın ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yetkililer, yağışla birlikte buzlanma, don, ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekerek vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Özellikle yüksek kesimlerde ve geçit noktalarında sürücülerin dikkatli olması, zincir ve kış lastiği kullanımı konusunda gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulunuldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekiplerinin, olası olumsuzluklara karşı sahada hazır beklediği bildirildi. Yağışların seyrine göre yeni bilgilendirmelerin yapılacağı ifade edildi.