Piyasa öngörülerine göre yılın ilk aylarında 110–125 lira bandında seyretmesi beklenen gram gümüş fiyatı, ocak ayı itibarıyla 160 liranın üzerine çıkarak tahminlerin yaklaşık bir buçuk katına ulaştı. Yılmaz, bu yükselişin arkasında küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve yatırımcıların güvenli liman arayışının etkili olduğunu ifade etti.

Uzman değerlendirmelerine göre, yalnızca son iki ayda gümüş fiyatları yaklaşık yüzde 100 oranında artarken, son bir yıl içindeki yükseliş oranı yüzde 300’e yaklaştı. Bu dikkat çekici artış, gümüşü yatırımcılar için altın kadar güçlü ve cazip bir yatırım aracı haline getirdi.

Piyasa temsilcileri, gümüşe olan ilginin önümüzdeki dönemde de devam etmesini beklerken, yatırımcıların dalgalı seyir ihtimaline karşı temkinli hareket etmeleri gerektiğine dikkat çekiyor.