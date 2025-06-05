Kahramanmaraş’ın sevilen lezzet duraklarından biri olan Akdo Saray Şubesi, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamlayarak misafirlerini ağırlamaya hazır hale geldi. Bayram boyunca tatlıdan dondurmaya, çörekten kahveye kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmet verecek olan Akdo, bayram ziyaretlerine lezzet katacak.

Geleneksel tatları modern sunumlarla bir araya getiren Akdo, özellikle Maraş dondurması, şerbetli tatlılar, özel çörek çeşitleri ve şekerlemeleriyle dikkat çekiyor. Bayramda misafirlerine ikramlık arayan vatandaşlar için birbirinden özel tatlarla dolu alternatifler sunuluyor.

Hem görsel hem de damak zevkine hitap eden sunumlarıyla Kahramanmaraşlıların vazgeçilmez adresi haline gelen Akdo Saray Şubesi, bayram boyunca misafirlerini kalite ve güler yüzle karşılamaya devam edecek. Bayram coşkusunu tatla buluşturmak isteyenler için Akdo, yine ilk tercih olacak.