Müşteri memnuniyetini ilk sırada tutan Akdo sarayı, geçtiğimiz günlerde coğrafi işaret tescili alınan ‘Maraş eli böğründe’sini en lezzetli haliyle müşterilerinin beğenisine sunuyor.
En kaliteli malzemeler kullanılarak özenle hazırlanan yöresel lezzet Maraş eli böğründe’si yiyenlerin damaklarını şenlendiriyor.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Akdo Sarayı Şube Müdürü Ömer Kandilcik, “coğrafi işaret tescillenen eli böğründemizi en lezzetli haliyle tatmak isteyen müşterilerimizi Akdo şubelerimize bekliyoruz” dedi.