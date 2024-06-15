Kahramanmaraş’ın markası AKDO, Kurban Bayramı’na özel hazırladığı tatlılarla tezgâhlarını süsledi. Her zaman en taze ve en doğal ürünleri misafirleriyle buluşturmayı kendisine ilke edinen AKDO, bayram yoğunluğunu yaşıyor.

Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte, AKDO ailesi vatandaşların ağızlarının tatlanması için birbirinden çeşitli tatlıları maharetli ustalarının elleriyle hazırladı. Bayram süresince, AKDO’nun özenle hazırladığı tatlılar, misafirlerini lezzet yolculuğuna çıkaracak.

Kahramanmaraş’ın geleneksel tatlarını modern dokunuşlarla sunan AKDO, bayramın coşkusunu ve mutluluğunu tatlılarıyla paylaşmak isteyenlerin uğrak noktası oldu. AKDO’nun bayram için hazırladığı özel tatlılar, hem gözlere hem de damaklara hitap ediyor.

Bayram boyunca tezgâhları süsleyen bu özel tatlılar, AKDO’nun kalitesini ve lezzet anlayışını bir kez daha gözler önüne seriyor. Müşterilerine en iyisini sunmayı hedefleyen AKDO, bu bayramda da geleneksel lezzetleri modern bir yorumla sunarak bayram sofralarını tatlandırmayı sürdürüyor.