AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş., çalışanlarının profesyonel gelişimini desteklemek amacıyla düzenlediği kurum içi eğitim programlarına hız kesmeden devam ediyor.

Son dönemde gerçekleştirilen eğitimler, çalışanların yetkinliklerini ve iş süreçlerindeki verimliliği artırmayı hedefliyor.

Eğitim programları, çeşitli alanlarda uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Bu kapsamda, iletişim becerileri, liderlik, zaman yönetimi ve ekip çalışması gibi konular ön plana çıkıyor.

Eğitimlerin yanı sıra, katılımcılar, uygulamalı atölye çalışmaları ve grup aktiviteleriyle öğrendiklerini pratiğe dökme imkânı buluyor.

Şirketten yapılan açıklamada “Kurum içi eğitimlerimiz, çalışanlarımızın kişisel ve profesyonel gelişimine katkı sağlarken, aynı zamanda ekip içindeki dayanışmayı güçlendiriyor. Amacımız, sürekli öğrenen bir organizasyon kültürü oluşturmaktır” denildi.

Çalışanlar, eğitimler sayesinde yeni beceriler kazanmanın yanı sıra, kariyer hedeflerine ulaşmada da önemli adımlar atacaklarını ifade ediyor. Eğitim programlarının önümüzdeki dönemde daha da genişletilmesi planlanıyor.

Kurum içi eğitimler, AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş’nin büyüme hedefleri doğrultusunda çalışanların potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor.