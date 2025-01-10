Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., enerji verimliliği haftası etkinlikleri çerçevesinde Akedaş İlkokulu'nda renkli bir organizasyona imza attı. Okulda gerçekleştirilen enerji verimliliği festivaliyle, öğrencilere enerjinin verimli kullanımı ve tasarrufu konusunda bilgilendirme yapmak amaçlandı.

Etkinlikte, yetkililer tarafından öğrencilere enerji tasarrufunun önemi anlatıldı ve günlük yaşamlarında enerji verimliliğine nasıl katkı sağlayabilecekleri hakkında bilgiler verildi. Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileri, öğrencilere enerjinin doğru kullanılması ile ilgili çeşitli ipuçları sunarak, evlerinde ve okullarında enerji verimliliğine katkıda bulunmalarını teşvik etti.

Öğrenciler, etkinlik sonunda "Enerji Dedektifi" unvanını kazanarak, evlerinde ve okulda enerjiyi nasıl daha verimli kullanacakları konusunda farkındalık kazandı. Enerji dedektifleri, öğrendikleri bilgileri aileleriyle paylaşarak, çevre dostu enerji kullanımına katkı sağlama yolunda önemli bir adım atmış oldular.

Renkli ve keyifli anların yaşandığı etkinlikte, Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileri, öğrencilere sürpriz hediyeler takdim ederek etkinliği daha da özel hale getirdi. Öğrenciler, hediyelerini alırken büyük mutluluk yaşadılar.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., düzenlediği bu etkinlik ile enerji verimliliği konusunda toplumda farkındalık yaratmayı ve geleceğin enerji dedektiflerini yetiştirmeyi hedefliyor.