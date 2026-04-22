Enerji sektöründe uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Muharrem Kalkan, yeni görevinde AKEDAŞ’ın hizmet kalitesini artırmaya, altyapı yatırımlarını güçlendirmeye ve bölgesel enerji arz güvenliğini daha ileri seviyelere taşımaya yönelik çalışmalara liderlik edecek.

Muharrem Kalkan Kimdir?

1971 yılında Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde doğan Muharrem Kalkan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 1994 yılında mezun olmuştur.

Meslek hayatına 1997 yılında Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) bünyesinde başlayan Kalkan, kurum içerisinde çeşitli görevlerde bulunmuş ve bölge koordinatörlüğü görevine kadar yükselmiştir.

Kalkan, kariyeri boyunca yerel yönetimlerde de görev almış; Dulkadiroğlu Belediyesi’nde başkan yardımcılığı yapmıştır.

2012 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Kalkan, daha sonraki süreçte elektrik dağıtım alanında üst düzey yöneticilik görevleri üstlenmiştir. Kalkan’ın uzmanlık alanları arasında elektrik dağıtım sistemleri, enerji altyapı yönetimi, saha operasyonları, kurumsal yönetim ve dönüşüm süreçleri, kamu ve özel sektör koordinasyonu ile bölgesel enerji hizmetleri yer almaktadır.