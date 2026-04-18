Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlamında her yaş grubuna hitap eden projelerini şehre kazandırarak takdir toplamaya devam ediyor. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde 65 yaş üstü vatandaşlar için hayata geçirilen birbirinden değerli projeler, ileri yaş grubundaki vatandaşların yaşam kalitesini artırıyor.

Bu kapsamda Divanlı Mahallesi’nde hizmet veren Aktif Yaşam Merkezi, sunduğu kapsamlı hizmetlerle örnek bir sosyal destek modeli olarak öne çıkıyor. Alanda, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara tamamen ücretsiz şekilde fizyoterapi, ergoterapi ile demans ve alzheimeri önlemeye yönelik rehabilitasyon desteği veriliyor. Uzman ekipler eşliğinde gerçekleştirilen egzersiz programları sayesinde vatandaşlar hem ağrılarından kurtuluyor hem de günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlıklarını kazanıyor.

Sosyalleşme ve Üretkenlik Bir Arada

Aktif Yaşam Merkezi yalnızca sağlık hizmetleriyle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda sosyal etkileşimi artıran kurs ve etkinliklerle de dikkat çekiyor. Dekoratif el sanatları, örgü ve benzeri kurslara katılan vatandaşlar hem yeni beceriler kazanıyor hem de üretmenin verdiği mutluluğu yaşıyor. Gerçekleştirilen etkinlikler, yaşlı bireylerin sosyal hayattan kopmadan aktif kalmalarına olanak tanırken, yalnızlık hissinin azaltılmasına da önemli katkı sunuyor.

Sosyal Belediyeciliğin Güçlü Örneği

Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Aktif Yaşam Merkezi, sosyal belediyeciliğin somut bir yansıması olarak dikkat çekiyor. İleri yaş grubuna yönelik bütüncül hizmet anlayışıyla hizmet veren Aktif Yaşam Merkezi, hem bireysel yaşam kalitesini artırıyor hem de toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor.

Vatandaşlardan Büyükşehir’e Hizmet Teşekkürü

Aktif Yaşam Merkezi’nden hizmet alan vatandaşlar sunulan imkânlardan son derece memnun olduklarını ifade etti. Verilen hizmetlerin yaşam kalitelerini artırdığını söyleyen Nuran Kahya, “Evde düşmüştüm ve kolumu hiç oynatamıyordum. Kolumda ödem ve yırtık oluşmuştu. 2 haftadır buraya geliyorum ve tedavi oluyorum. Artık kolumu hafif şekilde kaldırabiliyorum. Burayı hizmete açtığı için Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederim. Buraya geldiğim için çok memnunum” dedi.

Sunulan fizyoterapi ve rehabilitasyon desteklerinin kendileri için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Emine Kalakenger, “Ağrıyan bölgelerim için buraya geldim. Buraya geldiğim için çok memnunum ve çok faydasını gördüm. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Bir diğer vatandaş Elif Gümüşoluk ise, “Kollarımda sinir sıkışması vardı ve tedavi için buraya geldim, çok memnunum. Aynı zamanda burada zayıflama egzersizleri de yapıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e çok teşekkür ederim. Buraya geldikten sonra hem ağrılarım geçti hem de zayıfladım. Aynı zamanda buradaki personeller de bizlerle çok iyi ilgileniyor” şeklinde konuştu.