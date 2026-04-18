Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş'taki okula saldırıya ilişkin "Bu tür hadiseleri gerçekleştirenlerin gerçek hayatta bir arkadaşı da yok, hepsi sanal hayatta. Bu yüzden yeni düzenlemelere ihtiyaç var. Meclis'te bekleyen sanal yasa, belli yaş altı çocukların bu mecralara girmemesi yönündeki düzenlemelerin artık hiç beklememesi ve ivedilikle hayata geçirilmesi lazım." dedi.

Kendisinin de yaklaşık 20 yıl öğretmenlik yaptığını ve yaşanan acının tarif edilemez olduğunu belirten Destici, hastanede serviste tedavi gören 2 öğrenciyi, yoğun bakımda tedavi gören 4 öğrencinin ailesini ziyaret ettiğini, çocukların kahramanlık örneği sergilediğini ve yaralı olmalarına rağmen arkadaşlarını kurtarmaya çalıştıklarını söyledi.

Okula saldırıların daha çok ABD'de olduğunu ve televizyondan izlediklerini hatırlatan Destici, "Kendi ülkemizde bu tür saldırıların olacağı hiçbirimizin aklından geçmezdi. Ne bizim kültürümüzün, ne inancımızın, örf ve adetimizin ne de aile yapımızın hiçbir yerinde, noktasında bu tür hadise ve saldırılar yok. Bu sanal medya dediğimiz internet ortamında yüz binlerce belki milyonlarca gencimizi oralara kaptırdık." diye konuştu.

"Aile yapısının önemini vurguluyoruz"

Gençlerin sanal medyadan etkilendiğini ve oralarda her türlü açık gizli mecraların olduğunu, buralardan haberleştiklerini ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Buralardan birbirleriyle haberleşip birbirlerini cesaretlendirdiklerini, oralardan farklı bilgiler edindiklerini öğreniyoruz. En büyük sorumluluk sahiplerinden biri de ailelerdir. Aile yapısının önemini vurguluyoruz. Bu hadisenin önemini bu olayda da gördük. Ülkemizde özgürlük adı altında çocuklarımızı küçük yaştan itibaren ebeveynin çocuk üzerinde hakkı olmadığını, çocuğun özgür olduğunu, istediği gibi yaşayacağını, istediği gibi hareket edebileceğini savunan bir güruh var. Bunların hepsi kötü niyetli demiyorum ama bu hadise gösterdi ki önemli bir kısmı kötü niyetli, millet ve aile düşmanıdır. Maalesef bunların etkisinde kalınarak bir takım düzenlemeler hayata geçirildi, bunların bir kısmından yanlış olduğu görülerek vazgeçildi."

"Yeni düzenlemelere ihtiyaç var"

Ailelere, çocuklarıyla ilgilenerek onlarla zaman geçirmeleri, onları dinlemeleri ve sosyal medya tehlikesinden uzak tutmaları tavsiyesinde bulunan Destici, "Türk-İslam örf ve adetine bağlı, bizim milli eğitim kültürümüze bağlı olan çocuklarımızın elbette ki kurtuluşa ereceğini biliyoruz. Arkadaşlık çevresi çok önemli. Bu tür hadiseleri gerçekleştirenlerin gerçek hayatta bir arkadaşı da yok, hepsi sanal hayatta. Bu yüzden yeni düzenlemelere ihtiyaç var. Meclis'te bekleyen sanal yasa, belli yaş altı çocukların bu mecralara girmemesi yönündeki düzenlemelerin artık hiç beklememesi ve ivedilikle hayata geçirilmesi lazım. Meclis'in artık çoğunluk sağlanamadığı için kapandığını ve yasaları çıkaramadığını duymak istemiyoruz. Bir an önce bu yasaların bekletilmeden çıkarılmasını ve çocuklarımızın bu mecralardan kurtarılmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Soruşturma sürecine de değinen Destici, "Bu hadisede bir ihmal, hata ve kusur varsa mutlaka araştırılacaktır, ne ailelerimizin ne de toplumun bir endişesi olmasın. Bakanlıklarımız olayla ilgili soruşturmalar başlattı, üzeri asla örtülmeyecek, ihmali ve kusuru olan hukuk önünde yargılanacak ve hak ettiği cezayı alacak." diye konuştu.

Destici, daha sonra saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler ile Ayla öğretmenin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerde, BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, BBP Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Günküt ile partililer hazır bulundu.