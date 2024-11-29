SAP Türkiye tarafından her yıl Türkiye’nin en başarılı dijital dönüşüm projelerine verilen SAP Dijital Dönüşüm Ödülleri 2024’te “Enerji Dağıtım Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü” Kahramanmaraş ve Adıyaman'da hizmet veren AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye verildi.

SAP Türkiye tarafından her yıl Türkiye’nin en başarılı dijital dönüşüm projelerine verilen SAP Dijital Dönüşüm Ödülleri, iş dünyasının önde gelen temsilcileri ve teknoloji liderlerini buluşturan özel bir etkinlikte sahiplerini buldu. Alanında en yenilikçi ve başarılı teknoloji dönüşüm projelerinin ödüllendirildiği “SAP Dijital Dönüşüm Ödülleri 2024” kapsamında toplam 25 ödül dağıtıldı. SAP Dijital Dönüşüm Ödülleri 2024’te “Enerji Dağıtım Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü” Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki tüketicilerine kaliteli ve kesintisiz enerji arzı sağlama misyonuyla hizmet veren AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye verildi.

“Çalışmalarımızın ödüllendirilmesi bizi ayrıca mutlu ediyor”

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet İlbasan, ödülle ilgili şunları söyledi:

“Tüketicilerimize kaliteli ve kesintisiz enerji arzı sağlama misyonuyla çalışıyoruz. Hizmet kalitemizi arttırmak için teknolojideki yenilikleri takip ederek, iş süreçlerimizi geliştiriyoruz. Tüketici memnuniyetinin yanı sıra bu çalışmalarımızın ödüllendirilmesi de bizi ayrıca mutlu ediyor. Tüm emeği geçenlere, çalışanlarımıza ve bu ödülü bize layık görenlere teşekkür ediyoruz.”