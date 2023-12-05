Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş, vatandaşların memnuniyetini ön planda tutarak, deprem sonrası oluşan zorluklara rağmen hizmet kalitesini aynı seviyede tutma çabası ile yeni yerinde Kahramanmaraş halkına hizmet sunuyor.

Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş, tüketicilerine, güvenilir ve kaliteli enerji hizmetini sürdürme taahhüdü ile deprem sonrası oluşan zorluklara karşı kararlı bir duruş sergilemeye devam ediyor.

Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. Dulkadiroğlu Tüketici İşlem Merkezi Yöneticisi Berkan Gök, Perakende satış sözleşmeleri, serbest tüketici işlemleri, fatura tahsilatları gibi birçok işlemi gerçekleştiriyoruz diyerek, deneyimli personellerimizle kaldığımız yerden devam ediyoruz, ifadelerini kullandı.

