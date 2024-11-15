Sorumlu olduğu Kahramanmaraş ve Adıyaman’da teknolojik yatırımlarla abonelerinin hayatını kolaylaştıran Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. farkındalık oluşturduğu projelerle de can veren dokunuşlarını sürdürdü.

Hinterlandındaki tüketicilerinin memnuniyet ortalamasını en üst seviyeye çıkarmak için yaptığı inovatif yatırımlar ve hizmet içi eğitim seminerleriyle dikkat çeken Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş., insan sağlığını ön planda tutan sporun yanı sıra can kurtarmaya yönelik hayata dokunan sosyal sorumluluk faaliyetlerine de aralıksız devam etti.

Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta güler yüz ve mutlu müşteri ilkesiyle tüketicilerine hizmet eden Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. hizmet binası önünde kurulan kan bağış standında kan bağışında bulundu. Bağış için uygunluk testine girerek sağlık taramasından geçen gönüllü personeller kan bağışında bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirttiler.

Asrın felaketini yaşayan iki ilde kan bağışının ne kadar önemli olduğunu belirten Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Kutlay Paksoy ise kurum olarak kan bağışı konusunda seferber olduklarını söyledi. Kızılay’a yapılan kan bağışları, insanların yeniden hayata dönmesine olanak sağlıyor. Kana ihtiyacı olan hastalar Kızılay sayesinde kan bulabiliyor. Bu yüzden kan bağışında bulunmak büyük önem taşıyor. Biz de kurum olarak düzenli aralıklarla kan bağışlamayı sürdürüyoruz” dedi.

Kızılay görevlileri ise düzenli olarak kan bağışı kampanyalarına destek olan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. yetkili ve personellerine teşekkür etti.