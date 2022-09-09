AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. enerji dağıtımında kaliteyi arttırmak adına, sorumluluk bölgesinde bulunan dağıtım şebekeleri ve trafolarda gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının yanı sıra, enerji arzında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için yürütülen bakım onarım süreçlerinde “sıfır iş kazası” ilkesi ile hareket ediyor. Kurum, farkındalığın arttırılması ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünün güçlendirilmesi için alınan önlemlerle birlikte, insan odaklı yaklaşım doğrultusunda eğitim programlarıyla personellerine destek veriyor.

Sahada elde edilen başarıları periyodik olarak düzenlenen teorik ve pratik uygulamalı hizmet içi eğitimlerle sağlayan AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş., eğitim programına iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının gözetiminde profesyonel eğitmenlerce saha ekiplerine verilen yüksekte güvende çalışma eğitimleriyle devam ediyor.

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.’den yapılan açıklamada çok tehlikeli işler kapsamına giren sektörümüzde gerçekleştirilen çalışmalarda yer alan personellerimizin can güvenliği birinci önceliğimiz denirken;

“Tüketicilerimize kesintisiz enerji sunma yolunda en önemli aktörlerimiz, zorlu coğrafyalarda risk altında görev yapan enerji kahramanlarımızdır. Kahramanlarımızın güvenliği için çok tehlikeli işler kapsamına giren sektörümüz ile ilgili tüm mevzuatları titizlikle uyguluyoruz. Bu doğrultuda yüksekte çalışan personellerimiz, yüksekte çalışabileceklerine dair raporlar alındıktan sonra iş güvenliği uzmanlarımız gözetiminde ilgili eğitimler verilerek çalışmalarına başlıyorlar.

İş sağlığı ve güvenliğini kurum kültürümüzün bir parçası olarak görüyor, gerek periyodik olarak tekrarlanan eğitimlerimiz gerekse denetim mekanizmalarımızla doğabilecek iş kazalarının önüne geçmeyi hedefliyoruz.” denildi.