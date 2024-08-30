Kahramanmaraş AKEDAŞ İstiklal Spor Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda kurulan İstiklal Spor standını ziyaret ederek kulübün faaliyetlerine destek verdi. Fuar alanında gerçekleştirilen bu anlamlı ziyarette, Akarca, sporseverlerle bir araya gelerek, oyuncular ve yaklaşan maçlar hakkında bilgiler paylaştı.

Ziyaret sırasında Başkan Akarca, AKEDAŞ İstiklal Spor'un hedefleri ve gelecek planları hakkında değerlendirmelerde bulunarak, kulübün şehrin spor hayatına katkılarını vurguladı. Sporseverler, Akarca ile sohbet etme fırsatı bulurken, AKEDAŞ İstiklal Spor standı fuar boyunca büyük bir ilgi gördü.

Akarca’nın ziyaretinin ardından, standı ziyaret edenler, kulüp hakkında daha fazla bilgi edinme ve takımın başarılarına destek olma fırsatı buldular. Fuarın yoğun ilgisi, İstiklal Spor’un yerel spor camiasındaki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.