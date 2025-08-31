Kahramanmaraş'ta Sigara Bırakma Polikliniğinde yüzde 70 başarı sağlandı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 2. haftasında Kahramanmaraş İstiklalspor, sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup ederek ilk iç saha maçında galibiyet sevinci yaşadı.

30 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 16.00’da Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan kırmızı-beyazlı ekip, 8. dakikada Kubilay Sönmez’in golüyle öne geçti. 30. dakikada Kemal Rüzgar’ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran İstiklalspor, taraftarının yoğun desteğiyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Kahramanmaraş temsilcisi, bu sonuçla sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdırırken, taraftarlarına da bayram coşkusu yaşattı.