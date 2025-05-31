Sezon öncesi Şairler Tepesi’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Kulüp Başkanı Gaffar Akarca, taraftarı yakından ilgilendiren birçok müjdeyi paylaştı.

Yeni stadın açılışı, kombine biletlerin satışa sunulması, EXPO alanında düzenlenecek İstiklal Festivali ve sponsorluk görüşmeleriyle kulüp, 2. Lig yolculuğuna sadece sahada değil, tribünlerde ve ekonomik anlamda da sağlam adımlarla giriyor.

Başkan Akarca, yapımı tamamlanmak üzere olan 4 bin 500 kişilik yeni stadın sezona yetişeceğini belirtti. Taraftarların yoğun talebi üzerine stadın yaklaşık yüzde 40’ının kombine bilet olarak satışa çıkarılacağını söyleyen Akarca: “İki bin koltuğu kombineye ayırıyoruz. Eski statta yaşanan oturma sorunlarından dolayı taraftarlarımız erkenden yerini garantilemek istiyor. Bu talebi karşılıksız bırakmadık. Aynı zamanda kombine biletler için kredi kartı ve taksitli ödeme imkânı da sunulacak” dedi.

Akarca, taraftarları sevindirecek bir diğer gelişmeyi de duyurdu: “Haziran sonunda, 28-29-30 Haziran tarihlerinde üç gün sürecek bir İstiklal Festivali düzenliyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle EXPO alanında gerçekleşecek festivalde, satılacak tek bir bilet üç gün boyunca geçerli olacak. Sanatçılar ve etkinlikler ile unutulmaz bir organizasyon planlıyoruz.”

SPONSORLUK VE STAT İSİM HAKKI GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Sponsorluk konusunda da umut verici gelişmeler yaşandığını belirten Akarca, geçen sezon destek veren birçok firmanın bu sezon da kulübün yanında olacağını, bazı yeni firmalardan da stat isim hakkı için ciddi talepler geldiğini aktararak, “Bu şampiyonluk, kulübe olan ilgiyi artırdı. Geçen yıl kapımızı çalmayan firmalar, bu sezon başlamadan bize destek vermek istiyorlar” şeklinde konuştu.

BAŞKAN GAFFAR AKARCA: “BU NOKTAYA PARAYLA DEĞİL, İNANÇLA GELDİK!”

Rakip kulüplerin bütçelerine kıyasla daha mütevazı imkânlarla başarıya ulaştıklarını vurgulayan Başkan Akarca: “Parayla olmadığının çok net örneklerini verdik. Bu sezon da yine inançlı ve güçlü bir kadro kuracağız. Bu süreçte Kahramanmaraşlı taraftarlarımızın desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız olacak” ifadelerini kullandı.