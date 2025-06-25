2025–2026 sezonunda TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Kahramanmaraş Akedaş İstiklalspor’un Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, yeni sezon hazırlıkları, kombine bilet satışları ve kulübe maddi destek çağrısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, başta kombine satışları olmak üzere kulübe maddi destek çağrısı yaptı. Akarca, 1 milyon 200 bin nüfusa sahip Kahramanmaraş'ta hedefledikleri 1800 kombine bilet satış rakamına henüz ulaşamadıklarını belirterek, “Beklediğimizin altında bir ilgiyle karşılaştık. Ancak sezonun başlamasına daha zamanımız var. Bu tabloyu hep birlikte tersine çevireceğimize inanıyorum” dedi.

Akarca, 2025 yılını “İstiklal Yılı” ilan ettiklerini hatırlatarak, bu kapsamda kulübün düzenleyeceği konser etkinliklerine de değindi. 4-5 Temmuz tarihlerinde EXPO alanında gerçekleştirilecek olan konserler için 50 bin adet bilet bastıklarını açıklayan Akarca, satışlardan elde edilecek tüm gelirin kulübe aktarılacağını ifade etti.

“Konserlere katılamayacak olan taraftarlarımız da destek amacıyla bilet alabilir. Özellikle şehir dışında ve yurt dışında yaşayan hemşehrilerimiz için bu, kulübümüze katkı sunmak adına iyi bir fırsattır” diyen Akarca, destek çağrısını yineledi.

Akarca, 5 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek final konserinde yeni transferlerin ve teknik heyetin de sahnede taraftarla buluşacağını belirtti. Bu buluşmanın hem sportif hem de duygusal anlamda önemli bir motivasyon kaynağı olacağını vurguladı.

Yeni sezonda hedefin net olduğunu ifade eden Akarca, “Çok iddialı bir lige giriyoruz. Rekabet üst seviyede olacak. Eğer bu yarışta olmak istiyorsak, sadece yönetimle değil; tüm şehirle, sanayicilerimizle, kamu kurumlarımızla birlikte hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü, aralarından ayrılan futbolculara teşekkür ettiklerini ve yeni gelen isimlerle mücadeleye devam edeceklerini aktaran Akarca, “Kulübün sadece yönetimle değil, taraftarıyla, şehriyle büyüyeceğine inanıyorum. Maddi ve manevi her desteğe bu dönemde çok ihtiyacımız var” diyerek sözlerini tamamladı.