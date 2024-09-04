Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor altyapısında yetişen genç yıldız Ramazan Kaplan, kulübüyle 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Genç yıldız Ramazan Kaplan, "Bundan sonraki süreçte şehrimin takımı için daha çok çalışıp çaba sarf edeceğim," ifadelerini kullanarak, İstiklal Spor’a olan bağlılığını ve hedeflerini dile getirdi.

Takımın hem fiziksel hem de taktiksel olarak en üst seviyeye ulaşması hedeflenirken, antrenmanlarda oyuncuların gösterdiği performans teknik heyet tarafından yakından izleniyor. İstiklal Spor, taraftarlarına başarılı bir sezon yaşatmak için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu