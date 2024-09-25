Şehrimizi TFF 3. Lig’de başarıyla temsil eden ve ligin üçüncü haftasında yenilmezliğini koruyarak büyük bir çıkış yakalayan AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, 4. hafta hazırlıklarını sürdürüyor. Bu hafta sonu kendi sahasında Zonguldak Kömürspor’u ağırlayacak olan takım, antrenmanlarına tüm hızıyla devam ediyor.

Ligde ilk 3 maçı galibiyetle tamamlayan AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, yüksek moralle bu önemli maça hazırlanıyor. Takımın antrenmanını, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ziyaret etti. Ziyareti sırasında hem futbolcuları hem de yönetimi başarılarından dolayı tebrik eden Milletvekili Debgici, takımın kent için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, bu hafta da galibiyet serisini sürdürmek ve taraftarlarına yeni bir zafer yaşatmak için sahaya çıkacak.