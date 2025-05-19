Nesine 3. Lig Play-Off turunda şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, adını finale yazdırdı. Sebat Gençlikspor’u evinde 2-0, deplasmanda ise 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, Nesine 3. Lig finaline yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

Finaldeki rakip ise Sinopspor’u uzatmalarda 4-1 mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor oldu. Balıkesir temsilcisi, zorlu eşleşmeyi geçerek final biletini alan diğer takım oldu.

Finali Pazar Günü Ankara’da

TFF 2. Lig'e yükselme yolundaki son adım olan Final, pazar günü Ankara'da tarafsız sahada oynanması bekleniyor. Kazanan takım, 2024-2025 sezonunda TFF 2. Lig'e yükselme hakkını elde edecek.

Kahramanmaraş şehrini profesyonel liglerde temsil etmek isteyen AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, bu kritik karşılaşmada tüm gücünü sahaya yansıtarak hedefine ulaşmak istiyor.