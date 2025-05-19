Nesine 3. Lig Play-Off turunda şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, adını finale yazdırdı. Sebat Gençlikspor’u evinde 2-0, deplasmanda ise 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, Nesine 3. Lig finaline yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

Photo By Kahramanmaraş İstiklal Spor Resmi İnstagram Sayfası On May 15, 2025. May Be An Image Of 5 People, People Playing Football, People Playing Soccer, Stadium And Text. (1)

Finaldeki rakip ise Sinopspor’u uzatmalarda 4-1 mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor oldu. Balıkesir temsilcisi, zorlu eşleşmeyi geçerek final biletini alan diğer takım oldu.

Istiklalspor Play Off Biletini Garantiledi

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Finali Pazar Günü Ankara’da

TFF 2. Lig'e yükselme yolundaki son adım olan Final, pazar günü Ankara'da tarafsız sahada oynanması bekleniyor. Kazanan takım, 2024-2025 sezonunda TFF 2. Lig'e yükselme hakkını elde edecek.

Kahramanmaraş şehrini profesyonel liglerde temsil etmek isteyen AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, bu kritik karşılaşmada tüm gücünü sahaya yansıtarak hedefine ulaşmak istiyor.