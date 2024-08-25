Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan 3. Lig temsilcimiz AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, sezonun başlamasına kısa bir süre kala hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Bölgesel Amatör Lig şampiyonluğunu elde ederek profesyonel lige yükselen AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, yeni sezonda 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek. Kulüp Başkanı A. Gaffar Akarca liderliğindeki kırmızı-beyazlılar, yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturmak için önemli transferler gerçekleştirdi.

Sezona güçlü bir şekilde başlamak için çalışmalarını sürdüren AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Resort & Sport Tesisleri'nde kamp programı düzenliyor.

Kampta güç depolayan kırmızı-beyazlılar, takımın teknik ve fiziksel olarak hazırlığını artırmayı hedefliyor. Kulüp Başkanı A. Gaffar Akarca özel açıklamalarda bulundu.