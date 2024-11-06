Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, Maraşspor’un antrenmanını ziyaret ederek takıma destek verdi. Antrenman sırasında sporcular ve teknik ekiple bir araya gelen Akarca, iki takım arasındaki dostluğa vurgu yaptı.

Ziyaret sırasında açıklamada bulunan Ahmet Gaffar Akarca, “İki kardeş takımız, bu şehrin iki takımıyız. Kahramanmaraş’ı en iyi şekilde temsil etmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor’un, Maraşspor ile dayanışma içinde şehre spor alanında katkıda bulunmayı hedeflediğini belirten Akarca, her iki takımın da Kahramanmaraş halkının desteğini arkasında hissettiğini ifade etti.