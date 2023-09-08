Görev alan saha personellerine ayrı bir önem veren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. sahadaki personellerinin güvenliğini, iş güvenliği uzmanları gözetiminde ve uzman eğitmenler tarafından her yıl düzenli olarak tekrarlanan eğitimlerle sağlamayı amaçlıyor.

Sahadaki ekip başarısını periyodik şekillerde verilen teorik ve pratik uygulamalı eğitimlerle elde eden Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. saha ekiplerine yüksekte güvende çalışma eğitimlerine bu yılda devam etti.

İrata Seviye 3 Eğitmeni Ahmet Çolak, verilen eğitimler hakkında bilgi verdi.

Akedaş İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetici Yardımcısı Gökhan Kazak, verilen eğitimler ile iş kazasının en aza indirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Akedaş İş Sağlığı Ve Güvenliği Yöneticisi Mehmet Zincirkıran’da, eğitimlerin saha personellerinin üzerindeki önemine değindi.



