Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat’ta bulunan Turgut Özal Bulvarı’nda akıllı kavşak çalışması başlattı. Akıllı kavşakla bölgede trafik akışı düzenlenerek olası kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Şehrin ulaşım ağını geliştirmek ve güçlendirmek için yol yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat’ta Tekerek ve Üngüt mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan ve araç sirkülasyonunun yoğun olduğu Turgut Özal Bulvarı’ndaki ulaşım sorununu çözüme kavuşturuyor. Arterde ulaşımda aksamalara neden olan ve trafik kazalarının meydana geldiği kavşakta düzenleme çalışmaları başladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca bölgede genişletme, kazı ve dolgu çalışmaları hızla devam ediyor. Genişletme ve zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından bölgedeki kavşak yerine yeni bir akıllı kavşak inşa edilecek. Yürütülen çalışmalarla bölgede trafik akışının düzenlenmesi ve olası kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.