Olay, merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi 205. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında arazi meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba aileler arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

Kurşunlar Ölüm Getirdi

Kavgada açılan ateş sonucu E.T. (44) ve A.A.G. (47) ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Firari Saldırgan Her Yerde Aranıyor

Polis, saldırgan olduğu öne sürülen N.T. (38) isimli şahsı yakalamak için geniş çaplı soruşturma ve arama çalışması başlattı. Mahallede güvenlik önlemleri artırıldı.