Kahramanmaraş’ta asrın felaketinin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi’nde yapımı süren deprem konutlarını Aksu Haber olarak yerinde görüntüledik.

57 blok, 510 daire ve 140 dükkandan oluşan projede 2+1 ve 3+1 konut tipleri bulunuyor. Brüt 102, net 85 metrekare olarak tasarlanan daireler, depremzedelerin güvenli ve modern yaşam alanı ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Projede yer alan örnek daireyi de sizler için görüntüledik. Geniş kullanım alanları, modern tasarımı ve sağlam yapısıyla dikkat çeken dairelerin kısa süre içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.