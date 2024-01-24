Mütevazılığı Karakteri Ve Duruşuyla Kahraman Şehrin Gönlünde Büyük Bir Yer Edinen AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel Aksu TV Ekranlarının Sevilen Programı Haber Ötesinin Canlı Yayın Konuğu Oldu.

Başkan Adayı Görgel Burada Kurtuluş Şükür’ün Gündeme Dair Sorularını Yanıtlayarak Neden Büyükşehir Belediye Başkanı Olmak İstediğini De Anlattı.

İlçe Belediye Başkan Adaylarının Açıklanacağı Tarih Hakkında Da Bilgiler Veren Başkan Adayı Görgel Sürecin Herkes İçin Hayırlı Olmasını Diledi.