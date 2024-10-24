Tecrübe Aktarım Programı kapsamında gerçekleştirilen bu buluşmalarda, iş dünyasının önde gelen isimleri gençlere rehberlik ediyor.

Programın son konuğu, 17 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit oldu.

Beyit, Genç Müsiad üyesi iş insanlarıyla bir araya gelerek, iş hayatında edindiği tecrübeleri paylaştı.

Gençlere, karşılaşabilecekleri zorlukları anlatarak, bu zorluklarla nasıl başa çıkabileceklerine dair önemli tavsiyelerde bulundu.

Cüneyt Beyit program sonunda yaptığı açıklamada, iş dünyasında sürdürülebilir başarı için disiplin, azim ve iletişimin önemine vurgu yaparken, tecrübe paylaşımının genç girişimcilerin gelecekteki başarılarına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Genç MÜSİAD üyeleri, Beyit’in değerli tavsiyelerini ilgiyle dinleyerek, iş dünyasında karşılaşacakları süreçlere daha hazırlıklı olma konusunda motive oldular.

Genç Müsiad Kahramanmaraş İl Başkanı Mehmet Emin Koç İSE bu tür programların genç iş insanlarının bilgi birikimlerini artırarak, iş dünyasında daha güçlü ve başarılı adımlar atmaları için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.