Aksu Televizyonu Genel Müdürü Cüneyt Beyit, Anadolu Ajansı tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Yılın Kareleri” oylamasına katılarak 2025 yılına damga vuran olayları yansıtan fotoğrafları seçti. Türkiye’nin ve dünyanın hafızasına kazınan anların yer aldığı oylama, farklı kategorilerde toplam 112 fotoğraftan oluştu.

Gazetecilik mesleğine duyduğu saygı ve sorumluluk bilinciyle oylamaya katılan Cüneyt Beyit, her bir kareyi yalnızca bir fotoğraf olarak değil, tarihe bırakılan sessiz bir belge olarak değerlendirdi. Seçilen fotoğraflar; sahada görev yapan foto muhabirlerinin zor şartlar altında gösterdiği fedakârlığın, cesaretin ve emeğin en çarpıcı örneklerini gözler önüne serdi.

Beyit, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını seçti. Beyit, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini tercih etti.

"Haber"de Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını oylayan Beyit, "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karesini seçti.