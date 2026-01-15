Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde iş yerini açmaya giden esnaf, duvara çarpan bir araç gördü.

Araç içerisinde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde, araç sürücüsü İlhan Yıldırım'ın (51) hayatını kaybettiği belirlendi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Yıldırım'ın kullandığı aracın kaldırıma çıkmasının ardından iş yerine çarpması yer alıyor.

Öte yandan, ilk belirlemelere göre Yıldırım'ın seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öğrenildi.