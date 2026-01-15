Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda, “FETÖ’ye üye olmak” suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. (36) yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Yetkililer, terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.