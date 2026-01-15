Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
İçeriği Görüntüle

Düzenlenen operasyonda, “FETÖ’ye üye olmak” suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. (36) yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Yetkililer, terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.