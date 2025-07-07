Kahramanmaraş’ın emek dolu hikâyelerini ekranlara taşıyan Aksu TV'nin sevilen programı Sabır Yükü, bu hafta Karbasan Mahallesi’ndeydi.

Muhammet Kılıçsallayan’ın hazırlayıp sunduğu programda, Karbasanlı çiftçilerin alın teriyle yoğrulan üretim süreci ve mahalledeki hayat mücadelesi ekranlara yansıdı.

Programda özellikle, emek yoğun bir üretim süreci gerektiren kıska soğan yetiştiriciliği ele alındı.

Kıska soğan üretiminin yanı sıra mahallede yürütülen diğer tarım faaliyetleri, doğayla iç içe geçmiş yaşam kültürü ve Karbasan’ın kendine has güzellikleri de programda geniş yer buldu.

Kahramanmaraş’ın kültürel dokusunu, emeğe ve dayanışmaya dayalı yaşamını sıcak bir anlatımla yansıtan Sabır Yükü, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin gönlünde taht kurmayı başardı.