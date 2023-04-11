Yeni listede AK Parti 14 Mayıs seçimleri öncesi büyük bir revizyona imza attı.

Bu Kapsamda Aksu Tv Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Adnan Yener Bu Zamana Kadar Şehre Hizmet Eden Kahramanmaraş Milletvekillerine bir Teşekkür Mesajı Yayınladı.

Yener şu ifadelere yer verdi;

Kahramanmaraş’ımıza yapmış oldukları hizmetlerden dolayı Sayın Bakanımız Mahir Ünal’a, Sayın İçişleri Komisyonu Başkanımız Celalettin Güvenç’e, Sayın Av. Ahmet Özdemir’e, Sayın Mehmet Cihat Sezal’a, Sayın Habibe Öçal’a ve Sayın Prof. Dr. Sefer Aycan’a şükranlarımı sunuyorum.