Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda 15 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen silahlı saldırı, Türkiye genelinde derin bir üzüntüye neden oldu. Olayda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Yaşanan acı olayın ardından bölgede duygusal anlar yaşanmaya devam ederken, Aksu TV de olayın yaşandığı okul önünden gerçekleştirdiği canlı yayınla kaybedilen canları andı.

Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’ün gerçekleştirdiği yayında, hayatını kaybedenler için Abdülhamit han Cami Müezzini Ali Altunköprü Tarafından dualar okundu. Yayın sırasında okul önüne karanfiller bırakılarak anlamlı bir anma gerçekleştirildi.

Canlı yayında konuşan Kurtuluş Şükür, yaşanan acının unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, “Bu acıyı unutturmayacağız. Kaybettiğimiz canları daima hatırlayacağız” ifadelerini kullandı.

Yayına çevrede bulunan vatandaşlar da eşlik ederken, okul önünde duygu dolu anlar yaşandı. Yapılan anma, hem hayatını kaybedenlerin hatırasını yaşatmak hem de toplumsal farkındalık oluşturmak açısından dikkat çekti.