Okulların açılmasına sayılı günler kala, veliler için okul alışverişi telaşı başladı. Çocuklarının eğitim hayatında rahat ve başarılı olmaları için her detayın önem taşıdığı bu dönemde, özellikle kaliteli okul üniforması seçimi veliler için büyük bir öncelik haline geldi.

Bu süreçte, Kahramanmaraş’ta hizmet veren Aktaş Okul Mağazası, yeni yerinde kapılarını açarak öğrenci ve velilere çeşitli indirim fırsatları sunuyor. Mağaza, kaliteli okul üniformaları, dayanıklı okul çantaları ve gündelik kıyafetlerden oluşan geniş ürün yelpazesi ile dikkat çekiyor. Aktaş Okul Mağazası, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla bir araya getirerek velilerin okul alışverişini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Veliler, çocuklarının okul dönemi boyunca konforlu ve dayanıklı ürünlerle eğitim hayatını sürdürebilmeleri için Aktaş Okul Mağazası’nı tercih ederken, mağazanın sunduğu indirim fırsatları da büyük ilgi görüyor.