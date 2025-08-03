Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edilen iki kişi arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralanırken, işyeri sahibi gözaltına alındı.

Olay, İsa Divanlı Mahallesi Vahit Orcan Caddesi üzerindeki bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işyeri sahibi E.B. ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan bir kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte E.B., tabancayla karşısındaki kişiye ateş etti.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İşyeri sahibi E.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Güvenlik güçleri, olayın yaşandığı bölgede tedbirleri artırarak çevrede güvenliği sağladı.