Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Türk Biyokimya Derneği işbirliği ile 26-27 Kasım 2022 tarihinde Güneş T. Yüregir Anısına 2. Kahramanmaraş Biyokimya Günleri sempozyumu güneyin incisi Kahramanmaraş’ta gerçekleşti. Sempozyum başkanlığını Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergül Belge Kurutaş tarafından yapılan ve açılış konuşmasını KSÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hafize Öksüz ve Türk Biyokimya Derneği Başkanı Prof. Dr. Doğan Yücel’in yaptığı sempozyuma Türkiye’nin birçok ilinden bilim insanı katıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya’nın kurucusu ve Türkiye’nin çok değerli bilim insanı Prof. Güneş T. Yüregir anısına düzenlenen sempozyum da “Prof. Güneş T. Yüregir Anısına” Prof.Dr.Kıymet Aksoy, Prof.Dr.Metin Kılınç, Uz.Dr.Haluk Uygur ve Op.Dr.Duru Malyalı ile konuşmalar devam etti. Uzaktan katılım ile Prof.Dr.Diler Aslan, Prof.Dr.Erol Ömer Atalay ve Prof.Dr.Hatice Paşaoğlu “Prof. Güneş T. Yüregir Anısına” konuşmalarını tamamladı. Güneş Hoca ile ilgili katılımcıların anıları ve mesajların okunması sonrasında açılış konuşma bölümü tamamlandı.

Panel 1’de, oturum başkanlığını İlter Demirhan ve Erkan Öner’in yaptığı oturumda sözlü bildiri sunumları gerçekleştirdi. Panel 2’de, Halef Okan Doğan “Terapotik İlaç İzlenimi ve Sonuçlarının Yorumlanması”, Hamit Hakan ALP “Biyolojik Varyasyon ve Klinik Uygulamaları” ve Serkan Bolat “Tıbbi Laboratuvarda Yapay Zeka Uygulamaları” konuşmalarını gerçekleştirdi. Halef Okan Doğan ve Hamit Hakan Alp’ın oturum başkanlığını yaptığı Panel 3’te, Aydın Aktaş “Organik Sentezin Önemi ve N-Heterosiklik Karben Öncüllerinin Farmakofor Özellikleri” konusunda konuşmalar yaptı.

Prof.Dr.Serap Yalın ve Doç.Dr.Velid Ünsal’ın oturum başkanlığını yaptığı Panel 4’de, sözlü bildiri sunumları gerçekleştirildi. Bunun yansıra, oturum başkanlığını Prof.Dr.Mehmet Tarakçıoğlu’nun yaptığı Panel 5’de Tuğba Taşkın Tok “Moleküler Modelleme: Mevcut ve Gelecek Perspektifler” konulu konuşmasını yaptı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyeleri, destekleriyle toplantının başarılı bir şekilde gerçekleşesini sağlayan KSÜ Rektörlüğümüz başta olmak üzere, Tıp Fakültesi Dekanlığına, SUA Hastanesi Başhekimliğine, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve Türk Biyokimya Derneği Yönetimine teşekkür etti.

Panelde soru-cevap bölümünden sonra katılımcıların görüşleri ve fikirleri alındı.

Program, toplu fotoğraf çekilmesi ve Kahramanmaraş gezisiyle sona erdi.