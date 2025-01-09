Santa Monica Dağları ve Pasifik Okyanusu arasındaki lüks bir yerleşim bölgesi olan Pacific Palisades bölgesinde başlayan yangında 5 bin dönümden fazla alan kül oldu.

Eyalet yetkililerinin yaklaşık 100 bin kişi için tahliye emri verdiği yangın Hollywood bölgesine de sıçradı. ABD basınında yer alan haberlerde, birçok ünlü ismin de yangında evlerini kaybettiği aktarıldı.

Los Angeles'ta devam eden orman yangınları nedeniyle bugün birçok bölgede de eğitime ara verildi.

Yüzlerce evin küle döndüğü bölgede ekonomik kayıp 2 trilyon lirayı aşarken Başkan Joe Biden İtalya'nın başkenti Roma'ya yapacağı ziyareti iptal etti.