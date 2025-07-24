Kütahya Gediz Orman İşletme Müdürlüğü’nde görev yapan, evli ve bir çocuk babası olan Mustafa Karaduman, yangında dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından Gediz’deki evine dönen Karaduman, alevlerin içinden iki arkadaşıyla birlikte nasıl sağ çıktıklarını ve şehit olan arkadaşlarını son kez nasıl gördüğünü gözyaşları içinde paylaştı.

"Alevler yükseldi, helalleştik"

Karaduman, yangın söndürme çalışmaları sırasında kısa bir mola verdiklerini belirterek, şehit olan arkadaşlarıyla o an sohbet ettiklerini söyledi:

“Şehit olan arkadaşlarla yangından 10 dakika önce hep birlikte oturup dinleniyorduk. Daha sonra alevler aniden yükseldi. Su ikmali için aşağıya indiğimde ortalık yanıyordu. Gidilebilecek yollar kapalıydı, AKUT gönüllüleriyle birlikte kaçmaya çalıştık. Önümüzdeki araçla ilerlerken yolun kapalı olduğunu anlayınca geri dönmek istedik ama aşağıda da alevler vardı. O an arkadaşlarla helalleştik.”

"Soğukkanlılığımız sayesinde kurtulduk"

Karaduman, içinde üç kişinin bulunduğu arazözle yoğun duman ve alevlerin arasından geçtiklerini ve araç sol tarafından alev aldığında yangın söndürme sistemini devreye sokarak kurtulduklarını anlattı:

“Heyecan yapmadık, soğukkanlı davrandık. Telaş yapsaydık biz de orada kalacaktık.”

Yangın yerinden çıktıktan sonra, geride kalan araçlar hakkında yetkililere bilgi verdiğini belirten Karaduman, ambulansla hastaneye götürüldüğünü ve kontrollerin ardından taburcu edildiğini aktardı.

"Milletimizin başı sağ olsun"

Karaduman, şehit olan orman işçileri için duyduğu üzüntüyü dile getirerek:

“Şehit olan arkadaşlarımın ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.” dedi.

Eşi: "Buruk bir sevinç yaşıyoruz"

Mustafa Karaduman’ın eşi Fatma Karaduman da yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi: