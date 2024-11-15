Büyükşehir Belediyesi, 17 Kasım Pazar günü “Ali Baba’nın Çiftliği” adlı tiyatro gösterisini miniklerle buluşturacak. NFK Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak sahnelenecek gösteriye tüm çocuklar davet edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şiir ve edebiyatın başkentinde yedi güzel adamdan Cahit Zarifoğlu’nun adını taşıyan Kültür Sanat Sezonunda çeşitli etkinlikleri sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Farklı yaş gruplarına hitap eden programlarla vatandaşların kültür sanata eğilimini artırmak ve sosyalleşmelerine katkı sağlamayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, çocukların hafta sonunu daha verimli ve keyifli bir şekilde değerlendirilmesi için “Ali Baba’nın Çiftliği” adlı tiyatro gösterisini miniklerle buluşturacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek tiyatro gösterisi çocuklara, hayvanlar ve doğa sevgisini anlatırken aynı zamanda eğitici bir içerikle minik izleyicilere keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor. Çocukların çok beğendiği “Ali Baba’nın Çiftliği” karakterlerinin yer aldığı bu özel gösteri, minik izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak. Saat 13.00 ve 15.00’da iki seans olarak perdelerini açacak gösteriye tüm çocuklar davet edildi.