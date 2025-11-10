Kahramanmaraş’ın doğal ve turistik değerleri arasında hızla öne çıkan Ali Kayası Cam Terası ve Turizm Tesisleri, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Bulutoğlu Mahallesi’nde konumlanan cam teras, Menzelet Barajı’nın 160 metre üzerinde yer alıyor ve panoramik manzarasıyla dikkat çekiyor.

Doğa ile iç içe bir alan olarak tasarlanan tesis, özellikle doğa ve adrenalin tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

Cam terasın sunduğu manzara, fotoğraf meraklıları ve manzara severler için de büyük bir çekim merkezi oluşturuyor.

Tesis bünyesinde yer alan restoran, misafirlere yöresel lezzetler ve kahvaltı seçenekleri sunarken, ahşap yürüyüş yolları ziyaretçilerin doğayla bütünleşmesini sağlıyor.

Ayrıca otopark alanı ve çocuk oyun grupları, ailelerin rahat ve keyifli vakit geçirmesine imkan tanıyor.

Doğal peyzaj ile uyumlu mimarisi sayesinde tesis, modern turizm anlayışını doğayla birleştiriyor.

Hafta sonları yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Ali Kayası Cam Terası, hem Kahramanmaraşlılar hem de çevre illerden gelen ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.

Bu yoğun ilgi, bölge turizmine hareketlilik kazandırıyor ve şehrin turizm potansiyelini artırıyor.

Ali Kayası Cam Terası, sadece görselliğiyle değil, ulaşım kolaylığı ve sosyal donatılarıyla da öne çıkıyor. Tesisin alt ve üstyapısı, modern altyapısı ve çevre düzenlemeleri, ziyaretçilerin konforlu bir deneyim yaşamasına olanak sağlıyor.

Bölge halkının yanı sıra şehir dışından gelen turistler de tesis sayesinde Kahramanmaraş’ın doğal güzelliklerini keşfetme imkanı buluyor.

Kahramanmaraş’ın turizmdeki yeni cazibe merkezi olan Ali Kayası Cam Terası ve Turizm Tesisleri, şehir ekonomisine de katkı sağlayarak yerel işletmelere ve çevreye canlılık katıyor.

Tesis, doğal güzellikleri, sosyal donatıları ve sunduğu deneyimle kısa sürede şehrin önemli turizm noktalarından biri haline geldi.